Trabzon'un 4 ilçesinde şehitler anıldı

Trabzon’un Akçaabat, Ortahisar, Araklı ve Sürmene ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen anma programlarında dört şehit kabirleri başında dualarla anıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi tarafından dört ilçede eş zamanlı şehitleri anma programları gerçekleştirildi. Programlarda şehitler Erol Kalkışım, Ercan Aygün, Murat Altuntaş ve Yaşar Soytürk, şehadetlerinin yıl dönümünde dualarla anıldı. Şehitlerin kabirleri başında gerçekleştirilen törenlerde Kur’anı Kerim okunarak, dualar edildi. Anma programlarına şehit aileleri, gaziler, ilçe protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

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Dernek tarafından yapılan açıklamada, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın, ailelerine ve gazilere sahip çıkmanın önemine dikkat çekilerek, programlara katılanlara teşekkür edildi.