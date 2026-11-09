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        SGK İl Müdürü Erdem Akbay'dan veda ziyareti

        SGK Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı görevine atanan Trabzon SGK İl Müdürü Erdem Akbay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:22 Güncelleme:
        SGK İl Müdürü Erdem Akbay'dan veda ziyareti

        SGK Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Daire Başkanlığı görevine atanan Trabzon SGK İl Müdürü Erdem Akbay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’na veda ziyaretinde bulundu.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Akbay, görev süresi içinde TTSO ile güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, Başkan Çelebi ve ekibine teşekkür etti.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Akbay’a yeni görevinde başarı dileklerini ileterek, Trabzon’a yaptığı hizmetler için teşekkür etti ve plaket sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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