Trabzon'da 10 Kasım anması

TRABZON'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Kentte vatandaşlar, saygı duruşuyla Atatürk'ü andı.

Trabzon'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 09.05'te, hayat durdu. Kentin en işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi'nde evine ve iş yerlerine gitmek için dışarıda olanlar, sirenlerin çalmasıyla beraber saygı duruşuna geçti. Çalışanlar iş yerlerinin önüne çıkarken, okullardaki öğrenciler de Atatürk için saygı duruşunda bulundu.