Trabzon'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 10.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Darıca Mahallesi'nde İsmet Ç'ye ait 2 katlı müstakil evde sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı
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