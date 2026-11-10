Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Trabzon ve çevre illerde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta düzenlenen törenlerle anıldı.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Şahin, Cumhuriyet'in kurucusu, İstiklal Mücadelesi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde minnet, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

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Atatürk'ün tarihi bir dönüm noktasında inancını milletin iradesiyle birleştirerek yalnızca bir istiklal mücadelesine değil, yeni bir devletin kuruluşuna da liderlik ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyet, geçmişten devraldığımız bir miras olmanın ötesinde geleceğe karşı taşıdığımız büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilinciyle milli iradeyi esas alan, bilimi ve ahlaki değerleri rehber edinen ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefimizden taviz vermeyen bir anlayış ve azimle çalışmaya devam ediyoruz."

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam eden programda ise Garnizon Komutanlığı adına Üsteğmen Furkan Zahit Özerce, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiği programda, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Atatürk" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

- Ordu

Ordu'daki ilk tören ise Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş ve Garnizon Komutanı Sağlık Albay İzzet Açık'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sirenlerin çaldığı sırada trafikteki bazı sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

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Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde devam eden programda da çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ordu Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan anma programında, "Sana borçluyuz ta derinden" adlı oratoryo sahnelendi.​​​​

- Giresun

Giresun Hükümet Konağı önündeki törende Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Fuat Köse ve Garnizon Komutanı İkmal Albay İbrahim Erdinç Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde devam eden törende ise İl Jandarma Komutanlığı personeli sunum yaptı.

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Öğrencilerin şiir okuduğu ve çeşitli türküleri seslendirdiği program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.

- Rize

Rize'deki anma töreni ise Valilik binası önünde düzenlendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Garnizon Komutan Vekili Hüseyin Ekşioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenin çalmasıyla katılımcılar saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Protokol üyeleri, kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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Anma programında, Tevfik İleri Anadolu Lisesi öğrencileri oratoryo sahneledi.

- Artvin

Artvin Valiliği önünde de anma programı organize edildi.

Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa, Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam edildi.

Programda, Piyade Yüzbaşı Murat Sancar günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

"Atatürk" konulu şiirlerin okunduğu program, öğrencilerin resimlerinin yer aldığı serginin gezilmesiyle tamamlandı.

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- Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği önündeki törende, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ile Garnizon Komutanı Topçu Albay Sinan Bitlisli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ise öğrenciler oratoryo sahneledi.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Bayburt

Bayburt'taki tören Saray Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Önder Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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Buradaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Anma etkinlikleri, Bayburt Üniversitesi'ndeki programla devam etti.