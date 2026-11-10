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        TTSO'da proje toplantısı yapıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezince yürütülen projeler hakkında yatırımcılarla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:07 Güncelleme:
        TTSO'da proje toplantısı yapıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezince yürütülen projeler hakkında yatırımcılarla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda yatırımcıların talepleri ve çözüm önerilerinin de istişare edilerek projelerin altyapı ve enerji sorunları ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, yatırımcıların sorunlarına çare bulmak için çalıştıklarını, her konuda yardıma hazır olduklarını belirtti.

        Turizm projelerinin de görüşüldüğü toplantıya, TTSO Başkan Yardımcısı Bekir Aktürk ve Özcan İlarslan, Yönetim Kurulu üyeleri Cafer Kurt, İlyas Bektaş ve Barış Sancak ile yatırımcı firma temsilcileri ve Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi uzmanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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