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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Yağış nedeniyle gevşeyen istinat duvarı afet evlerine yaslandı: 20 daire tedbir için boşaltıldı

        Yağış nedeniyle gevşeyen istinat duvarı afet evlerine yaslandı: 20 daire tedbir için boşaltıldı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında ilçe merkezindeki Kireç Mahallesi'nde afet evlerinin hemen arkasında yer alan istinat duvarının gevşeyerek binaya yaslanması korku ve paniğe neden oldu. İstinat duvarının binanın üzerine yaslanması ve yıkılması tehlikesi nedeniyle bölgedeki 20 daire boşaltıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Yağış nedeniyle gevşeyen istinat duvarı afet evlerine yaslandı: 20 daire tedbir için boşaltıldı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında ilçe merkezindeki Kireç Mahallesi'nde afet evlerinin hemen arkasında yer alan istinat duvarının gevşeyerek binaya yaslanması korku ve paniğe neden oldu. İstinat duvarının binanın üzerine yaslanması ve yıkılması tehlikesi nedeniyle bölgedeki 20 daire boşaltıldı.

        Afet evleri sakinlerinden Remzi Cömert, söz konusu istinat duvarının uzun süredir tehlike arz ettiğini belirterek yıkılma riski bulunması nedeniyle defalarca ilgili yerlere başvurularda bulunduklarını hatırlattı. Cömert, "Fazla yağmur yağdığı zaman acaba duvar yıkılacak mı diye korku yaşıyorduk. Bu durum yaşanmadan önlem alınamaz mıydı? Defalarca bu durumla ilgili şikayette bulunduk. Önlem almak için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Başta Şalpazarı Belediyesi olmak üzere her yere başvurduk. Ama bir türlü sorun çözülemedi" dedi.

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        Afet için yapılan evler afete uğradı

        Afet evlerinde 10 yıldır oturan Barış Mercan ise 2023 yılında duvarda oynama olması üzerine her yere dilekçe verdiklerini ve duvarın yıkılma tehlikesinin bulunduğunu anlattıklarını ifade ederek, "AFAD'dan geldiler duvarın yıkılmayacağını, hiçbir şey olmayacağını söylediler. Burada 100 tane öğrenci var. Öğrenci yurdu bulunuyor, burada. O öğrencilere bir şey olsa bunun hesabını kim verecek? Şimdi geldiler, bize 'Evleri boşaltın' diyorlar. Zamanında afet için yapılan evler şimdi afete uğradı" diyerek duruma tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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