Trabzonspor Basketbol Takımı'nda başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verildi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor Basketbol Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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