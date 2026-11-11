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        Uzungöl'de kar sonrası güneş açtı, manzara ortaya çıktı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de etkili olan kar yağışının ardından güneş açtı, manzara ortaya çıktı. Yeşil çam ağaçlarının karla kaplanmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara, havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Uzungöl'de kar sonrası güneş açtı, manzara ortaya çıktı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de etkili olan kar yağışının ardından güneş açtı, manzara ortaya çıktı. Yeşil çam ağaçlarının karla kaplanmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara, havadan görüntülendi.

        Doğal güzelliğiyle yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgisini çeken Uzungöl'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından bölgedeki yeşil çam ağaçlarının üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, göl çevresi ve dağların karla bütünleşen görüntüsü güneşin de açması seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl, kar yağışıyla birlikte yaz aylarındaki yeşil görünümünü geride bırakarak kış mevsiminin beyaz güzelliğine büründü. Havadan kaydedilen görüntülerde, karla kaplanan ormanlık alanlar ve göl çevresindeki doğal güzellikler dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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