Trabzonspor Basketbol'da Selçuk Ernak dönemi sona erdi

Trabzonspor Kulübü, Basketbol Takımı Başantrenörü Selçuk Ernak ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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