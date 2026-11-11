Salah, İngiltere günlerini aratmıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'daki başarılı kariyerinin ardından Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah, bordomavili kulübe gelişiyle dünya futbol gündemine damga vurdu. Mısırlı yıldız, İngiltere'deki başarılı performansını Trabzonspor formasıyla da sürdürüyor.

Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak ses getiren bir transfere imza attı. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da gösterdiği performansla hafızalara kazınan Mısırlı yıldız, bordomavili formayı giymesiyle yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

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Süper Lig'de nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenen Salah, 11 haftalık bölümde kaydettiği 9 gol ve yaptığı 3 asistle beklentileri karşıladı. Tecrübeli futbolcu, ortaya koyduğu performansla İngiltere günlerini aratmadı.

Liverpool’da 9 sezonda 4 kez gol kralı

Salah, İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığı 9 sezonda 4 kez gol krallığı sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu, 201718 sezonunda 32 golle başladığı bu başarı serisini 201819'da 22, 202122'de 23 ve 202425 sezonunda 29 golle sürdürdü. Böylece Premier Lig'de dört farklı sezonda gol krallığı unvanını elde eden Salah, istikrarlı golcü kimliğini ortaya koydu.

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Süper Lig’de 11 haftayı geride bıraktı, eski günlerini aratmadı

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, Trendyol Süper Lig’de , bordomavili formayla 11 haftalık bölümü geride bıraktı. Söz konusu dönemde 9 gol ve 3 asistlik katkı veren oyuncu İngiltere’de Liverpool formasıyla sergilediği performansı aratmadı.

Gol krallığı yarışında da 9 golle zirve takibini sürdüren oyuncu, ligin geri kalan bölümünde ortaya koyacağı performansla kariyerine Süper Lig gol krallığını da eklemeyi hedefliyor.