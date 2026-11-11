Trabzon'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Yaylacık Mahallesi’nde 3 bin 500 fidan toprakla buluştu. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşları Yaylacık Çimeni’nde bir araya getirdi.

Etkinliğe Trabzon Vali Yardımcısı Dr. Ali Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Garnizon Komutanı Burak Yılmaz, Akçaabat Kaymakamı Abdullah Şahin, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Orman Bölge Müdürü Ahmet Demirci, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adnan Topsakal, ilçe protokolü, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, törende yaptığı konuşmada, belediyelerinin 2022 yılında kurduğu seralarda bugüne kadar yaklaşık 906 bin 476 mevsimlik çiçek ve süs bitkisi yetiştirildiğini belirtti. İlçedeki park, bahçe ve ortak yaşam alanlarının belediyenin kendi üretimiyle güzelleştirildiğini ifade etti. Üreticilere yönelik çalışmalara da değinen Ekim, yaklaşık 165 bin sebze fidesinin çiftçilere ücretsiz dağıtıldığını söyledi. Çiftçilere sağlanan sera ve fide desteklerinin yanı sıra yaklaşık 250 dönümlük alanda oluşturulan aronya bahçesiyle ilçede alternatif tarımsal üretimin gelişmesine katkı sunulduğunu belirtti.

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Program, katılımcıların Yaylacık Çimeni’nde fidanları toprakla buluşturmasıyla sona erdi.