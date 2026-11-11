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        U17 Milli Takımı Of'ta San Marino karşısında 4 golle kazandı

        UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur ilk maçında Türkiye U17 Millî Takımı, Of İlçe Stadyumu'nda ağırladığı San Marino'yu 40 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 22:30 Güncelleme:
        U17 Milli Takımı Of'ta San Marino karşısında 4 golle kazandı

        UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur ilk maçında Türkiye U17 Millî Takımı, Of İlçe Stadyumu'nda ağırladığı San Marino'yu 40 mağlup etti.

        Maça etkili başlayan milliler, 12. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu ve 28. dakikada Metehan Eksiner'in golleriyle ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Türkiye, 48 ve 89. dakikalarda Yiğit Kabaktaş'ın kaydettiği gollerle sahadan 40'lık bir galibiyetle ayrıldı.

        Karşılaşmayı Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’nun yanı sıra Trabzonspor Kulübü Akademi Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hüseyin Çimşir ve Ofspor Kulübü Başkanı Olcay Saral ile çok sayıda sporsever izledi.

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        Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Macaristan'ı 32 mağlup etti. U17 Millî Takımı gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te yine Of İlçe Stadyumu'nda Macaristan ile karşılaşacak.

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