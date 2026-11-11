17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 4-0 mağlup etti

Milliler, bir sonraki maçını 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Macaristan ile oynayacak.​​​​​​​

Trabzon'daki Of İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada millilerin gollerini 12. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu, 28. dakikada Metehan Eksiner ve 48 ile 89. dakikada Yiğit Kabaktaş kaydetti.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. tur ilk maçında San Marino'yu 4-0 mağlup etti.

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