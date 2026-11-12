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        Öğrencilere 'Spor İletişimi'ni anlattı

        Trabzonspor Medya ve Kurumsal İletişim Müdürü Nuri Bekar, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen "Spor İletişimi" konulu konferansta öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Öğrencilere 'Spor İletişimi'ni anlattı

        Trabzonspor Medya ve Kurumsal İletişim Müdürü Nuri Bekar, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen "Spor İletişimi" konulu konferansta öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı.

        Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen konferansta spor iletişiminin temel dinamiklerini "bilgi, ilişki ve itibar" kavramları üzerinden ele alan Bekar; kurumsal kimlik, medya ilişkileri, sponsorluk iletişimi, dijital iletişim stratejileri, kriz yönetimi ve maç günü organizasyonları gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

        Trabzonspor bünyesinde yürütülen iletişim çalışmalarından somut örnekler paylaşan Bekar, profesyonel futbol kulüplerinde iletişimin yalnızca sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamalarından ibaret olmadığını, çok yönlü bir planlama ve koordinasyon gerektirdiğini vurguladı.

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        Kulübün şehirle kurduğu güçlü bağa dikkat çeken Bekar, dijital platformlarda yüksek etkileşim elde etmenin tek başına başarı ölçütü olmadığını, üretilen içeriklerin kulübün kurumsal kimliği ve değerleriyle örtüşmesinin önemini ifade etti. Önemli karşılaşmaların iletişim hazırlıklarının haftalar öncesinden başlayabildiğini belirten Bekar, Avrupa kupası organizasyonları, UEFA süreçleri, medya operasyonları ve maç günü içerik üretimi konularındaki deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı.

        İletişim alanında kariyer hedefleyen öğrencilere mesleki gelişim, saha deneyimi, araştırma ve sürekli öğrenmenin önemine ilişkin tavsiyelerde bulunan Bekar, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

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        Konferansın sonunda Nuri Bekar'a katkılarından dolayı Fakülte Dekanı Prof. Dr. Emre Ş. Aslan ile Rektör Başdanışmanı Dr. Öğr. Üyesi Recep Çolak tarafından plaket verildi.

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