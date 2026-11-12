Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Akçaabat'taki mendirek ve tarihi iskele yaşam alanına dönüştürülecek

        Akçaabat'taki mendirek ve tarihi iskele yaşam alanına dönüştürülecek

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ta tarihi iskele ve mendirek çevresinin yaşam alanına dönüştürülmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Akçaabat'taki mendirek ve tarihi iskele yaşam alanına dönüştürülecek

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ta tarihi iskele ve mendirek çevresinin yaşam alanına dönüştürülmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarihi İskele-Mendirek Yaşam Alanı ve Bisiklet Yolu Projesi ile tarihi iskele güçlendirilerek korunacak, mendirek çevresinde yürüyüş ve bisiklet yolları ile dinlenme alanları oluşturulacak.

        Döner mekanizmalı Ay-Yıldız Anıtı ve deniz feneri temalı anıtın da yer alacağı projede, peyzaj düzenlemeleri, elektrik tesisatı ve aydınlatma çalışmalarıyla alanın akşam saatlerinde de kullanılabilmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        Çalışmalar tamamlandığında tarihi iskele ve mendirek çevresi ziyaretçilerin yürüyüş yapabileceği, bisiklete binebileceği ve deniz kenarında vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ekim, tarihi iskelenin korunarak günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İskelemizi güçlendirerek koruyacağız ve çevresini de hemşehrilerimizin rahatça vakit geçirebileceği şekilde düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın bisiklete binebildiği, ailelerimizin akşam yürüyüşüne çıkabildiği, büyüklerimizin oturup denizi seyredebileceği bir sahil alanı oluşturmak istiyoruz. Akçaabat için canla başla çalışıyoruz. Yaptığımız her işte hemşehrilerimizin günlük hayatına nasıl katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Tarihi iskelemize sahip çıkarken sahilimize de yıllarca kullanılacak bir yaşam alanı kazandıracağız. Akçaabat'a yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber

        Benzer Haberler

        DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Çalışkan'dan TTSO'ya ziyaret
        DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Çalışkan'dan TTSO'ya ziyaret
        Akçaabat'ın tarihi iskelesi yeni bir yaşam alanına dönüşüyor
        Akçaabat'ın tarihi iskelesi yeni bir yaşam alanına dönüşüyor
        Vedası beklenen palamutta bolluk
        Vedası beklenen palamutta bolluk
        Yaşlanınca boyumuz neden kısalıyor Opr. Dr. Yusuf Aşık: "Yaş ilerledikçe di...
        Yaşlanınca boyumuz neden kısalıyor Opr. Dr. Yusuf Aşık: "Yaş ilerledikçe di...
        U17 Milli Takımı Of'ta San Marino karşısında 4 golle kazandı
        U17 Milli Takımı Of'ta San Marino karşısında 4 golle kazandı
        17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 4-0 mağlup etti
        17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 4-0 mağlup etti