Akçaabat'taki mendirek ve tarihi iskele yaşam alanına dönüştürülecek

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ta tarihi iskele ve mendirek çevresinin yaşam alanına dönüştürülmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarihi İskele-Mendirek Yaşam Alanı ve Bisiklet Yolu Projesi ile tarihi iskele güçlendirilerek korunacak, mendirek çevresinde yürüyüş ve bisiklet yolları ile dinlenme alanları oluşturulacak.

Döner mekanizmalı Ay-Yıldız Anıtı ve deniz feneri temalı anıtın da yer alacağı projede, peyzaj düzenlemeleri, elektrik tesisatı ve aydınlatma çalışmalarıyla alanın akşam saatlerinde de kullanılabilmesi hedefleniyor.

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Çalışmalar tamamlandığında tarihi iskele ve mendirek çevresi ziyaretçilerin yürüyüş yapabileceği, bisiklete binebileceği ve deniz kenarında vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ekim, tarihi iskelenin korunarak günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İskelemizi güçlendirerek koruyacağız ve çevresini de hemşehrilerimizin rahatça vakit geçirebileceği şekilde düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın bisiklete binebildiği, ailelerimizin akşam yürüyüşüne çıkabildiği, büyüklerimizin oturup denizi seyredebileceği bir sahil alanı oluşturmak istiyoruz. Akçaabat için canla başla çalışıyoruz. Yaptığımız her işte hemşehrilerimizin günlük hayatına nasıl katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Tarihi iskelemize sahip çıkarken sahilimize de yıllarca kullanılacak bir yaşam alanı kazandıracağız. Akçaabat'a yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."