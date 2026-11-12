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        Trabzon'da yangına müdahale eden kişi çatıdan düşerek yaralandı

        Trabzon'da iş yerinde çıkan yangına müdahale ederken kırılan çatıdan düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Trabzon'da yangına müdahale eden kişi çatıdan düşerek yaralandı

        Trabzon'da iş yerinde çıkan yangına müdahale ederken kırılan çatıdan düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Ortahisar ilçesinin Kutlugün Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin çatısında çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İş yeri çalışanlarından A.T.H, yangına müdahale ettiği sırada çatının kırılan bölümünden düştü.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen işçi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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