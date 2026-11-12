Ligde evinde 5'te 5 yapan Trabzonspor, 26 yıl sonra bu başarısını tekrarladı

Trabzonspor, 20262027 sezonunda sahasında oynadığı ilk 5 lig maçının tamamını kazanarak 26 yıl önceki performansını tekrarladı.

Trabzonspor, 20262027 sezonunda iç sahada ortaya koyduğu performansla kulüp tarihindeki önemli bir istatistiği yeniden yakaladı. Bordomavililer, ligde bu sezon oynadığı ilk 5 lig maçının tamamından galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi böylece 20002001 sezonundan sonra aynı başarıyı tekrarladı.

20002001 sezonunda iç sahadaki ilk 5 karşılaşmasında Bursaspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Antalyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, aradan geçen 26 yılın ardından bordomavililer, bu kez Başakşehir, Gençlerbirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşısında aynı performansı sergiledi.

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20002001'de 12 gol, 20262027'de 15 gol

İki sezonun ilk 5 iç saha maçındaki istatistikleri de dikkat çekti. 20002001 sezonunda Bursaspor ve Kocaelispor'u 21, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı 20, Antalyaspor'u da 40 mağlup eden Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.

20262027 sezonunda ise Başakşehir'i 21, Gençlerbirliği'ni 50, Galatasaray'ı 40, Beşiktaş'ı 20 ve Gaziantep FK'yı 20 mağlup eden bordomavililer, 15 gol sevinci yaşarken, kalesinde 1 gol yedi.

Galatasaray ve Beşiktaş galibiyetleri öne çıktı

Trabzonspor'un iç saha serisinde, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında alınan galibiyetler öne çıktı. Bordomavililer, Galatasaray'ı 40, Beşiktaş'ı ise 20 mağlup ederek taraftarı önünde önemli sonuçlara imza attı. Özellikle sarıkırmızlılar karşısında alınan farklı galibiyet, takımın hücum gücünü ve iç saha performansını ortaya koyan karşılaşmalardan biri oldu.