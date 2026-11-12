Trabzon'da yangın İnşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Yangın saat 12.30 sıralarında Kutlugün Mahallesi Buluga Karakaş Küme Evleri mevkiinde inşaat malzemeleri satan bir işyerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. A.T.H. (30) yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek yüksekten düşerek yaralanırken, iş yerinde çalışan C.K. (43) ve D.Y. (47) de dumandan etkilendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.