Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Odun keserken ırmağa yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

        Odun keserken ırmağa yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde fındık bahçesinde odun kestiği sırada dengesini kaybederek ırmağa düşen 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Odun keserken ırmağa yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde fındık bahçesinde odun kestiği sırada dengesini kaybederek ırmağa düşen 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Yalçın (70) sabah saatlerinde evlerinden ayrılarak fındık bahçesinde odun yapmaya gitti. Ancak uzun süre eve dönmeyen Mustafa Yalçın’ın durumundan şüphelenen yakınları kendisini aramaya çıktı. Mustafa Yalçın’ın cansız bedeni oğlu tarafından odun kestiği bölgede derenin içinde bulundu. Acı haberin duyulmasının ardından ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri yasa boğuldu. Yaklaşık 30 metrelik yükseklikten düştüğü tespit edilen Mustafa Yalçın’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. 6 çocuk babası 70 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın cenazesi bugün Kovanlı Mahallesi Merkez Camisinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Dolmuşunda bulduğu 70 gram altını sahiplerine teslim etti
        Dolmuşunda bulduğu 70 gram altını sahiplerine teslim etti
        Trabzonspor'da 13 futbolcudan gol yüküne katkı
        Trabzonspor'da 13 futbolcudan gol yüküne katkı
        Fatih Sultan Mehmet Han'dan ilham aldı, teknesini karada yüzdürecek Emekli...
        Fatih Sultan Mehmet Han'dan ilham aldı, teknesini karada yüzdürecek Emekli...
        Trabzon açıklarında hayalet ağlar su altı dronlarıyla temizlenecek
        Trabzon açıklarında hayalet ağlar su altı dronlarıyla temizlenecek
        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda Isaiah Canaan'ın sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda Isaiah Canaan'ın sözleşmesi feshedildi
        Trabzon'da amatör maçta çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı
        Trabzon'da amatör maçta çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı