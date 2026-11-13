Odun keserken ırmağa yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Yalçın (70) sabah saatlerinde evlerinden ayrılarak fındık bahçesinde odun yapmaya gitti. Ancak uzun süre eve dönmeyen Mustafa Yalçın’ın durumundan şüphelenen yakınları kendisini aramaya çıktı. Mustafa Yalçın’ın cansız bedeni oğlu tarafından odun kestiği bölgede derenin içinde bulundu. Acı haberin duyulmasının ardından ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri yasa boğuldu. Yaklaşık 30 metrelik yükseklikten düştüğü tespit edilen Mustafa Yalçın’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. 6 çocuk babası 70 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın cenazesi bugün Kovanlı Mahallesi Merkez Camisinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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