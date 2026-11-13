Trabzonspor, Zenit maçı hazırlıklarına başladı

Ayrıca antrenman öncesinde futbolcu Benjamin Bouchouari için doğum günü pastası kesildi.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, salonda ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, milli arada 15 Kasım'da St. Petersburg'da Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

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