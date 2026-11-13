Trabzonspor, Zenit maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen arada Rusya temsilcisi Zenit ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarına bugün saat 15.00’da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, salonda ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

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