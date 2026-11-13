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        Trabzonspor, Zenit maçı hazırlıklarına başladı

        TRABZONSPOR, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya'nın Zenit takımıyla oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Trabzonspor, Zenit maçı hazırlıklarına başladı

        TRABZONSPOR, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya’nın Zenit takımıyla oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen arada Rusya temsilcisi Zenit ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarına bugün saat 15.00’da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, salonda ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

        Öte yandan antrenman öncesinde bordo-mavili futbolcu Benjamin Bouchouari’nin doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

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        Trabzonspor, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        (FOTOĞRAFLI)

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