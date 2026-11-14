Trabzonspor, Zenit maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, yarın TSİ 17.00'de deplasmanda Rus ekibi Zenit ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, yarın TSİ 17.00’de deplasmanda Rus ekibi Zenit ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordomavililerin kamp kadrosunda 20 oyuncu yer aldı. Reis, milli ara nedeniyle kadroya genç oyuncuları kattı.
Trabzonspor’un, Zenit ile oynayacağı özel maç kadrosu şöyle:
"Ahmet Cemil Güren, Murat Mert Lakot, Alperen Çakıroğlu, Ferhat Yağız Usta, Esad Turan Uzun, Yiğithan Çubukcu, Hakan Yılmaz, Mehmet Ali Şaşmaz, Emir Aslan, Oğuzhan Ertem, Mümin Barış Nazlı, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir."
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