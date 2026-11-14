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        Spordan dayanışmaya Önce spor yaptılar sonra ihtiyaç sahipleri için örgü ördüler

        Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi, "Sporla Güçleniyor, İyilikle Birleşiyoruz" projesi kapsamında kadınları anlamlı bir etkinlikte buluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Spordan dayanışmaya Önce spor yaptılar sonra ihtiyaç sahipleri için örgü ördüler

        Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi, "Sporla Güçleniyor, İyilikle Birleşiyoruz" projesi kapsamında kadınları anlamlı bir etkinlikte buluşturdu.

        Spor yaparak güne başlayan kadınlar, ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örgü örerek dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

        Akçaabat Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını ve sosyal hayatta daha aktif yer almasını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Sporla Güçleniyor, İyilikle Birleşiyoruz" projesiyle sporu iyilikle buluşturdu.

        Akçaabat Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte kadınlar, önce birlikte spor yaptı. Ardından belediye tarafından temin edilen ip, tığ ve şişlerle örgü örmeye başlayan katılımcılar, el emeklerini ihtiyaç sahibi hemşehrileri için ortaya koydu.

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        Sğor salonunda yardım için ilmek attılar

        Sporun ardından bir araya gelerek sohbet eşliğinde örgü ören kadınlar, hem güzel vakit geçirdi hem de sosyal dayanışmaya katkı sundu. Ortaya çıkan el emeği ürünler, Akçaabat Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

        Kadınların bir araya gelerek üretmesine ve yardımlaşmasına imkân sağlayan proje, sağlıklı yaşamın yanı sıra paylaşma kültürünü de destekliyor.

        Akçaabat Belediyesi, projeye katılarak emek veren tüm kadınlara teşekkür ederken kadınların sosyal yaşamda daha aktif rol almasını sağlayacak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

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