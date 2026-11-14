Akçaabat'ta kadınlar hem spor yapıyor hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Sporla Güçleniyor, İyilikle Birleşiyoruz Projesi" kapsamında bir araya gelen kadınlar hem spor yapıyor hem de ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafetler örüyor.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, projenin, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sosyal yaşamda daha aktif rol almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Akçaabat Belediyesi Spor Salonu'nda bir araya gelen kadınların spor yaptıktan sonra ip, tığ ve şişlerle örgü ördüğü vurgulandı.

Ortaya çıkan el emeği ürünlerin, Akçaabat Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağı aktarıldı.