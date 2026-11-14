Trabzon'un Araklı ilçesinde yangın

Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi’nin Güney mevkisinde çıkan yangında, Mehmet Türkyılmaz ve Osman Türkyılmaz’a ait olduğu öğrenilen ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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