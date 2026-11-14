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        Trabzon'un Araklı ilçesinde yangın

        Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nin Güney mevkisinde çıkan yangında, Mehmet Türkyılmaz ve Osman Türkyılmaz'a ait olduğu öğrenilen ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Trabzon'un Araklı ilçesinde yangın

        Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi’nin Güney mevkisinde çıkan yangında, Mehmet Türkyılmaz ve Osman Türkyılmaz’a ait olduğu öğrenilen ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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