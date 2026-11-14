Trabzon'da bir kişi silahla vurularak yaralandı
Trabzon'da sokakta silahla vurularak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Giriş: 14.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
Trabzon'da sokakta silahla vurularak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kemerkaya Mahallesi'nde İ.K. kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahla ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ