Trabzon'da "Çocuklar için Oynuyoruz" etkinliği yapıldı

Etkinlik kapsamında, 75 öğretmen adayı, 14 okuldan 1091 öğrenciye tiyatro gösterisi ve dans gibi çeşitli aktiviteler yaptırdı.

Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde Fatih Eğitim Fakültesi işbirliğinde düzenlendi.

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