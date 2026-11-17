Türkiye’nin iş güvenliği ayakkabısı üreticilerinden Mekap, 2027 stratejik hedefleri kapsamında ürün yelpazesini genişletmeye ve ihracat faaliyetlerini artırmaya odaklandı. Şirket, mevcut üretim ve tasarım deneyimini farklı sektörlere taşıyarak yurt içi ve uluslararası pazarlardaki faaliyet alanını genişletmeyi planlıyor.

İş güvenliği ayakkabılarının yanı sıra farklı kullanım koşullarına yönelik ürünler geliştiren Mekap, ArGe çalışmalarında zorlu dış mekan şartlarını ve hareket kabiliyeti gerektiren alanları da dikkate alıyor. Şirketin ürün çeşitlendirme stratejisinde, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun ayakkabı ve çizme grupları öne çıkıyor.

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Yeni pazarlara yönelik çalışmalar sürüyor

İhracat ağını genişletmek amacıyla uluslararası organizasyonlara katılımını sürdüren firma, 1013 Kasım tarihlerinde Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen sektörel fuarda tarım ve hayvancılık alanındaki iş ortaklarıyla bir araya geldi. Organizasyonda sergilenen Anka Pro Boots markalı çizme ürünleri, tarım ve hayvancılık sektörlerinin kullanım ihtiyaçlarına yönelik çözümler arasında yer aldı. Şirket, farklı sektörlere yönelik ürün gruplarını uluslararası pazarlarda daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir üretim ve ArGe yatırımları gündemde

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Şirketin 2027 stratejisinde yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim süreçleri ve ArGe yatırımları da yer alıyor. Şirket, ürün portföyünü genişletirken üretim süreçlerini geliştirmeyi ve farklı pazarlardaki taleplere yanıt verebilecek ürün gruplarına ağırlık vermeyi planlıyor. Yurt içi pazardaki faaliyetlerini sürdürürken ihracat yapılan ülke ve bölgelerin sayısını artırmayı hedefleyen Trabzonlu firma, önümüzdeki dönemde uluslararası fuarlara katılımını devam ettirmeyi ve yeni ticari bağlantılar kurmayı amaçlıyor.