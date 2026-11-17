TRABZONSPORLU futbolcu Ozan Tufan, Trabzon’un Arsin ilçesinde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Trabzon’un Arsin ilçesinde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Arsin Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Arsin Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan ile birlikte katıldı. Söyleşide Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin de yer aldı.

TRABZONSPOR’DA FORMA GİYMENİN GURURUNU ANLATTI

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Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ozan Tufan, Trabzonspor’da forma giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek Trabzon’un ve bordo-mavili kulübün hayatında özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Trabzonspor taraftarının tutkusuna ve Papara Park’ın atmosferine övgüde bulunan deneyimli futbolcu, kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti. Oğlu Arel’in de fanatik bir Trabzonspor taraftarı olduğunu dile getiren Tufan, ailesinin bordo-mavili renklere gönül verdiğini ifade etti.

ÖĞRENCİLERE 11 İMZALI FORMA

Programın sonunda Ozan Tufan’ın futbol kariyerine ilişkin soruların yöneltildiği bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada başarılı olan 11 öğrenciye, Tufan tarafından imzalanan Trabzonspor formaları hediye edildi.

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