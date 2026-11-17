Vakfıkebir'in coğrafi işaret tescilli ürün sayısı üç oldu
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin coğrafi işaretli ürün sayısı üçe yükseldi.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin coğrafi işaretli ürün sayısı üçe yükseldi.
Vakfıkebir Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 Ekim'de Türk Patent ve Marka Kurumunca "Vakfıkebir kara kilidi"nin tescillendiği belirtildi.
Tescil belgesinin belediyeye ulaştığı vurgulanan açıklamada, Belediye Başkanı Fuat Koçal'ın şu değerlendirmesine yer verildi:
"Vakfıkebir ekmeğimiz ve külek peynirimizin ardından kara kilidimiz de coğrafi işaret alarak ilçemizin üçüncü tescilli ürünü oldu. İlçemizin tarihi, kültürel ve geleneksel değerlerini korumaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Vakfıkebir'in değerlerini tanıtmak ve ilçemizin marka değerini artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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