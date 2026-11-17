Takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Basketbol takımımızın yeni başantrenörü Hakan Demir, halihazırda görev yaptığı Katar Milli Takımı'nın maç programının tamamlanmasının ardından kulübümüzdeki görevine başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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