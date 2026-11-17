İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, Ş.D.D. (19) henüz belirlenemeyen bir sebeple bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düştü.

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