Trabzon'da binanın havalandırma boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı
Trabzon'da bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı.
Trabzon'da bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı.
Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, Ş.D.D. (19) henüz belirlenemeyen bir sebeple bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ş.D.D., ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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