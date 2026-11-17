Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur 11. Grup'taki üçüncü ve son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi, grup lideri olarak ikinci tura yükseldi.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur 11. Grup'taki üçüncü ve son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi, grup lideri olarak ikinci tura yükseldi.
Of İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada milli takımın gollerini 16. dakikada Esad Muhammed Deniz, 42. dakikada Yiğit Kabaktaş ve 59. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu attı.
İkinci tura çıkmayı daha önce garantileyen ay-yıldızlı ekip, 3'te 3 yaparak grubu lider olarak tamamladı.
Grubun diğer maçında ise Macaristan, San Marino'yu 3-2 yendi.
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