Grubun diğer maçında ise Macaristan, San Marino'yu 3-2 yendi.

İkinci tura çıkmayı daha önce garantileyen ay-yıldızlı ekip, 3'te 3 yaparak grubu lider olarak tamamladı.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur 11. Grup'taki üçüncü ve son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi, grup lideri olarak ikinci tura yükseldi.

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