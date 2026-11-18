Trabzon'da "Mucit Çocuklar" adlı oyunun prömiyeri yapıldı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca, "Mucit Çocuklar" adlı oyun sahnelendi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca, "Mucit Çocuklar" adlı oyun sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Şehir Tiyatrosu'nun yeni sezonda perdelerini çocuk oyunuyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açtığı belirtildi.
Çocukların oyuna ilgi gösterdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şehrimizde yaşayan her vatandaşımıza hitap eden sosyal ve kültürel faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Çocuklarımızı sanatla buluşturan, onların hayal dünyasına katkı sunan etkinliklerimiz başta olmak üzere düzenleyeceğimiz tüm faaliyetlerimize vatandaşlarımızı bekliyoruz."
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