Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sahil yolundaki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen Pulathane Bulvarı’nın ikinci etabında çalışmalar sürüyor.

Akçaabat ilçesinde Yıldızlı’dan başlayarak ilçenin güneyinden batıya uzanan Pulathane Bulvarı’nın Yıldızlı ve Söğütlü geçişleri ulaşımda kullanılıyor. İkinci etap kapsamında ise Yeni Mahalle ile Kavaklı Mahallesi arasındaki bağlantı için çalışmalar devam ediyor. Güzergahta yeni otogara ulaşımı sağlayacak kavşağa kadar yol açılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Kavaklı bağlantısının tamamlanmasıyla yapımı devam eden yeni otogara Pulathane Bulvarı üzerinden ulaşım sağlanabilecek. Bağlantı yolunun tamamlanmasıyla Pulathane Bulvarı, Akçaabat Adalet Sarayı’na ulaşımda da alternatif güzergah olacak. Özellikle Yıldızlı, Söğütlü ve Yeni Mahalle yönünden gelecek vatandaşlar, sahil yolundaki trafik yoğunluğuna girmeden adliyeye ulaşabilecek.

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Başkan Ekim: "Hemşehrilerimizin kesintisiz ve konforlu ulaşım yolları için çalışıyoruz"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Kavaklı bağlantısının ilçe içi ulaşıma katkı sağlayacağını belirterek, "Akçaabat’ta bir mahalleden başka bir mahalleye giderken çoğu zaman sahil yoluna iniyoruz. Özellikle yaz aylarında bu yoğunluğu hepimiz yaşıyoruz. Pulathane Bulvarı’nın Yıldızlı ve Söğütlü’de kullanılan bölümlerine şimdi Kavaklı bağlantısını ekliyoruz. Bu yol tamamlandığında hem mahallelerimiz arasındaki ulaşım rahatlayacak hem de yeni otogara ve Adalet Sarayı’na gitmek isteyen hemşehrilerimiz bulvarı kullanabilecek. Vatandaşlarımızın günlük işlerini yaparken yolda daha az zaman geçirmesi, gideceği yere rahatça ulaşması için gayretle çalışıyoruz. Kavşağa kadar yolun açılması, bağlantının tamamlanması yolunda önemli bir adım. Çalışmaları sahada yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla her aşamayı değerlendiriyoruz. Akçaabat’ın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için elimizdeki bütün imkanları kullanıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, ilçemizin ulaşım yatırımlarında her zaman yanımızda. Akçaabat’a gösterdiği ilgi ve bu projeye verdiği destek için Sayın Bakanımıza, çalışmaları yürüten Karayolları ekiplerimize ve sahada emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak bu yolu tamamlayıp kullanıma sunana kadar çalışmaların takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.