Trabzon’un Yomra ilçesinde dün bir kamyonun uçuruma yuvarlandığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyon, uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Aydın Can, Bayram Tuna ve Muhammet Kurbetli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Aydın Can, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.