Aracın motoruna giren yavru kediyi çıkarmak için seferber oldular
Trabzon'un Araklı ilçesi Trabzon Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın motor bölümüne giren yavru kediyi çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu.
Trabzon’un Araklı ilçesi Trabzon Caddesi’nde seyir halindeki bir aracın motor bölümüne giren yavru kediyi çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, trafikte kısa süreliğine duran bir aracın altına, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kedi girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kedinin aracın altından çıkmadığını görünce sürücüyü uyardı.
Vatandaşların uyarısı üzerine araç durdurularak yavru kediyi bulmak için çalışma başlatıldı. Yapılan kontrolde kedinin aracın motor bölümü ile alt koruma muhafazası arasına sıkıştığı fark edildi.
Çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi kurtarıldı.
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