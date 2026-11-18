Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir turizm işletmesinde tasarlanan 360 derece dönen evler, misafirlerine güneşi ve dağları farklı açılardan izleme imkanı sunuyor.

Farklı konseptiyle sosyal medyada gündeme gelen işletmedeki 16 evden 3'ü yere döşenen mekanizma sayesinde kumanda ile 360 derece döndürülebiliyor.

İşletme sorumlusu Kader Güven, AA muhabirine, müşterilerin manzarayı istedikleri açıdan izleyebilecekleri şekilde tasarım yaptıklarını söyledi.

Güven, 6 yıllık işletmedeki dönen evleri 1,5 yıl önce tasarladıklarını belirterek, "Dönen evlerimizden 3 tane var. Misafirlerimizin mevsimsel olarak güneşin açısını ve dağları görebilecekleri şekilde kontrolü ellerinde bulundurmaları için tasarlandı. Karadeniz'de güneşli günler az olduğu için misafirlerimiz güneşi yakalayabilsin istedik." dedi.

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Dönen evler sayesinde işletmede yoğunluk oluşmaya başladığını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Sadece evlerimizin dönebilir olması değil, içinin güzel tasarımı ve ahşabın kokusu da misafirlerimizi etkiliyor. Kumandaları dairelerin içinde bırakıyoruz. Kumandaya bastığınızda dönüyor. Sürekli dönme söz konusu değil, bu rahatsız edici olur zaten. Misafirlerimiz, güneşe ve dağa göre kendi istediği gibi evi konumlandırabiliyor."