Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına bu akşam başladı.
TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına bu akşam başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Zenit maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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