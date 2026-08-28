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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Trabzon'da gazetecilerle bir araya geldi

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da düzenlenen programda basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 19:36 Güncelleme:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Trabzon'da gazetecilerle bir araya geldi

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da düzenlenen programda basın mensuplarıyla buluştu.

        Babacan, Yomra ilçesindeki bir otelde organize edilen programda, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Son zamanlarda Karadeniz'de ticaret yapan yük gemilerinin hedef alındığını belirten Babacan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın barış antlaşmasıyla sona ermesi temennisinde bulundu.

        Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin dengeli bir tutum sergilediğini ifade eden Babacan, "Her iki ülkeyle de konuşabilen, krizlerin ve sorunların çözümü konusunda diyalog kapılarını açık tutan bir politikası oldu Türkiye'nin. Biz de bunu destekledik. Muhalefet partisiyiz ama iktidarın doğru yaptığına inandığımız konularda da açık desteğimizi beyan ediyoruz." dedi.

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        Babacan, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolü üstlenebileceğini dile getirdi.

        Terörsüz Türkiye sürecini yakından izlediklerini vurgulayan Babacan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Yanlış gördüğümüz yerlere karşı çıkacağız. 'Bu yanlış, bunu böyle yapmamanız lazım' diyeceğiz. Eksik gördüğümüz yerlerin de nasıl tamamlanacağı konusundaki görüşlerimizi söyleyeceğiz. Bizim ekibimizde daha önce bu süreçlerin içinde olmuş, bu süreçleri iyi bilen arkadaşlarımız var."

        Çok hassas bir süreç olacağına işaret eden Babacan, önemli olanın bu sorunun bitmesi ve ülkenin rahata ermesi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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