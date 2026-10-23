Doğu Karadeniz'de kadın kooperatiflerine mentörlük desteği

DOĞU Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Doğu Karadeniz Bölgesi (TR90) Kadın Kooperatifleri İçin Dayanışma ve İleri Mentörlük Programı (KADİM), düzenlenen lansmanla uygulama dönemine başladı. Programın ilk aşamasında 14 kadın kooperatifi, bir yıl boyunca alanında uzman mentörlerden destek alacak.

DOKA ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen KADİM Programı, Trabzon’da bir otelde düzenlenen programla uygulama dönemine geçti. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin’de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini, ekonomik sürdürülebilirliklerini ve yerel kalkınmadaki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan program, yaklaşık iki yıllık saha araştırması sonucunda geliştirildi. Kısa süreli eğitimler yerine uzun vadeli ve uygulamaya dayalı bir modelin benimsendiği KADİM kapsamında kooperatiflere iş geliştirme, pazarlama, markalaşma, finans, yönetişim ve pazara erişim gibi alanlarda mentörlük desteği sağlanacak.

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14 KADIN KOOPERATİFİ FAYDALANACAK

KADİM Programı’nın ilk aşamasında 14 kadın kooperatifi, kendileriyle eşleştirilen kurum temsilcileri ve alanında uzman mentörlerden bir yıl boyunca destek alacak. Kooperatiflerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek mentörlük süreciyle üretimden pazarlamaya, kurumsal gelişimden ticari iş birliklerine kadar farklı alanlarda ilerleme sağlanması hedefleniyor. KADİM kapsamında oluşturulan mentörlük ağına bugüne kadar kurumsal ve bireysel 70’i aşkın başvuru yapılırken, bölgedeki firmaların yanı sıra ulusal ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin, akademisyenlerin, uzmanların ve danışmanların da yer aldığı ağ aracılığıyla farklı sektörlerdeki bilgi ve deneyimin kadın kooperatiflerine aktarılması amaçlandı.

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‘KADIN KOOPERATİFLERİNİN KURUMSAL KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ’

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar, KADİM programıyla kadın kooperatifleri arasında dayanışma ve ticari iş birliği ağları oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “KADİM programı, kadim bir geleneği yansıtan dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir programdır. Kadın kooperatifleri için hem bir dayanışma ağı kurmak hem de bir ticari network kurmak hem de bir mentörlük ağıyla kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitesini artırmayı düşünüyoruz. Hem yerelde hem de ulusal da iş birliklerini içeren entegre bir program. Burada sadece tanıtım pazarlama noktasında değil, uçtan uca hem üretim hem de kurumsal gelişim süreçlerine ilişkin pek çok bileşeni içinde barındıra bir program olacak. Kadın kooperatiflerinin özel sektör vizyonuyla buluşmasını, bu konuda uzman olan mentörlerle bir araya gelerek Türkiye genelinde tekrarlanabilecek bir program tasarımı oluşturma gayretindeyiz. Bölgemizde 80’in üzerinde, ülkemizde binin üzerine kadın kooperatifi var. Meseleye yönetim danışmanlığı perspektifiyle bakıyoruz. Bu kadim geleneğe, bu kadim toprakların, vatanın yeni kadim programına herkesi davet ediyoruz. Uzmanlığını ve tecrübesini aktarmak isteyen mentörlere de çağrıda bulunuyorum. Yeni bir kalkınma paradigması oluşturacak yöntemle hem kadın kooperatiflerimize hem kadın girişimcilerimize hem de özel sektörde bu konuda sosyal sorumluluk duygusuyla hareket eden iş insanlarımıza fayda getireceğini düşünüyorum” dedi.

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‘ÖNEMLİ OLAN MİSYONU SÜREKLİ HALE GETİREBİLMEK’

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu Toplumsal Güçlenme Programı Danışmanı Murat Bayramoğlu, Doğu Karadeniz’deki kadın kooperatiflerini alanında yetkin kişiler ve kurum temsilcileriyle bir araya getirerek gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, “Amaç Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki kadın kooperatifleri ile mentör diye tarif ettiğimiz, yetkinlikleri olan kişileri, kurum temsilcilerini bir araya getirmek. Bu vesile ile kadın kooperatiflerinin gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor. Programda 14 kadın kooperatifi faydalanacak Doğu Karadeniz Bölgesi'nde. Bu kadın kooperatiflerine destek vermek üzere şirketler ve kurumlardan temsilciler atandı. Bu kurum temsilcileri ve kadın kooperatifleri eşleştirildi. Bundan sonra 1 yıl boyunca kadın kooperatiflerinin ihtiyaçları ne ise bu ihtiyaçlara karşılık gelecek mentörlük hizmetlerini bu kurumlardan alıyor olacaklar. 1 yıl boyunca kooperatiflerin ihtiyaçlarıyla mentörlerin yetkinliklerini buluşturduğumuz bir program. Kadın kooperatifleri Türkiye için yeni sayılabilecek bir olgu. Bini aşkın kadın kooperatifi var Türkiye'de. Kadının kooperatifler içerisinde örgütleniyor olması çok kıymetli bir şey. Kadın kooperatifleri bu yüzden önemli bir misyon üstleniyor. Önemli olan bu misyonu sürekli hale getirebilmek, onların hem ekonomik hem sosyal yönden güçlenmelerini sağlayabilmek. Bu kadının da güçlenmesi anlamına gelir. KADİM'e biz esasında sadece salt bir ekonomik program olarak bakmıyoruz, kadının topyekun kendisini ifade etmesi ve güçlenmesi açısından da bir aracı olarak görüyoruz” diye konuştu.