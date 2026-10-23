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        Trabzon merkezli 6 ilde siber suç operasyonu: 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Trabzon merkezli 6 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Trabzon merkezli 6 ilde siber suç operasyonu: 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Trabzon merkezli 6 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Trabzon başta olmak üzere Türkiye genelinde kişilere ve şirketlere ait banka hesapları ile GSM hatlarını kiralayarak devasa bir yasa dışı bahis ağı oluşturdukları tespit edildi. Suçtan elde ettikleri gelirleri aklayan ve örgütlü şekilde hareket eden şebekeye yönelik Trabzon, İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun illerindeki 19 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 12 adet cep telefonu, 16 adet SIM kart, 3 adet bilgisayar, 4 hard disk, 4 SSD, 7 flash bellek, 6 hafıza kartı, 18 adet banka kartı, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 adet POS cihazı, 3 adet çek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir diğer teknik takip sırasında ise bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları mağdur eden başka bir şebeke deşifre edildi. Şüphelilerin internet üzerinden "oto yedek parça" satışı adı altında ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ve bu yolla kara para akladıkları belirlendi.

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        Eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesinin ardından, İstanbul'daki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç unsuru olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ve 3 SIM karta el konuldu.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli, adli işlemleri için bu sabah Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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