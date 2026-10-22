Wouter Vrancken: "Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettik"

Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, Trabzonspor’a karşı iyi mücadele ettiklerini belirterek, şansın kendilerinden yana olmadığını söyledi.

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor’a 20 mağlup olan Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Burada oynamak kolay değil. Oyuncularım iyi mücadele ettiler şansta bizden yana değildi. Rakibimizin önemli oyuculara sahip. Özgüvenimizi kazanmamız adına bu tarzlar maçlar çok önemli. Artık lige döneceğiz ve odaklanmamız gereken maçlar var" dedi.