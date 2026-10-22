Trabzonspor – Hearts: 2-0

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis Trendyol Süper Lig’in 8’inci haftasında 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından ilk 11’inde 7 değişiklik yaptı. Pina, Nwaiwu, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi ve Aral Şimşir maça yedek kulübesinde başlarken Savic kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Mendy, Folcarelli, Bouchouari ve Saviolo maça ilk 11’de başladı.

90+5’inci dakikada Cabral, Kerjota'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.