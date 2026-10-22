Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor – Hearts: 2-0

        Trabzonspor – Hearts: 2-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Trabzonspor – Hearts: 2-0

        STAT: Papara Park

        HAKEMLER: Lawrence Wisser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert

        TRABZONSPOR: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Cabral, Mendy (Dk. 87 Fabinho), Folcarelli (Dk. 71 Aral Şimşir), Salah (Dk. 71 Ozan Tufan), Bouchourai (Dk. 71 Pina), Saviolo (Dk. 87 Kuzey Akçay), Dju

        HEARTS: Reus, Borchgrevink (Dk. 44 Kingsley), Fagan Walcott, McCart, Mato, Miller (Dk. 75 Kerjota), Magnusson, Altena, Guendouz (Dk. 75 McPake), Braga (Dk. 90+2 Kabore), Wilson (Dk. 75 Williams

        GOLLER: Dk. 32 Salah, Dk. 58 Dju (Trabzonspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Cabral (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Cabral, Samet Akaydin, (Trabzonspor) - Miller, Borchgrevink, McPake (Hearts)

        REKLAM

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2’nci hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Hearts’ı 2-0 mağlup etti.

        7’nci dakikada Miller’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Walcott’nun kafa vuruşu direkten döndü.

        10’uncu dakikada Miller’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Braga’nın kafa vuruşu kaleci Onana’da kaldı.

        21’inci dakikada Salah’ın sağdan ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Samet Akaydin’in vuruşu yandan auta çıktı.

        31’inci dakikada Magnusson ile ikili mücadeleye giren Dju yerde kaldı. Maçın hakemi Lawrance Wisser penaltı noktasını gösterdi.

        REKLAM

        32’nci dakikada Trabzonspor gol perdesini açtı. Penaltıyı kullanan Salah’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        43’üncü dakikada Salah’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dju’nun vuruşunu kaleci Reus kurtardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

        58’inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Salah ile ceza sahasında ver-kaç yapan Dju’nun sol ayağıyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

        83’üncü dakikada Saviolo’nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Reus’ta kaldı.

        90+5’inci dakikada Cabral, Kerjota'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

        REKLAM

        Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor’un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

        REIS’TEN 7 DEĞİŞİKLİK

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis Trendyol Süper Lig’in 8’inci haftasında 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından ilk 11’inde 7 değişiklik yaptı. Pina, Nwaiwu, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi ve Aral Şimşir maça yedek kulübesinde başlarken Savic kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Mendy, Folcarelli, Bouchouari ve Saviolo maça ilk 11’de başladı.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'dan Reis ile "5'te 5"
        Trabzonspor'dan Reis ile "5'te 5"
        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 2 - Hearts: 0 (Maç sonucu)
        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 2 - Hearts: 0 (Maç sonucu)
        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Hearts: 0 (İlk yarı)
        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Hearts: 0 (İlk yarı)
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Trabzonspor-Hearts maçından notlar
        Trabzonspor-Hearts maçından notlar
        Trabzonspor-Hearts
        Trabzonspor-Hearts