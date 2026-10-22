UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 2 - Hearts: 0 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İskoç ekibi Hearts'ı 20 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İskoç ekibi Hearts'ı 20 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada ceza sahası içinde Mohamed Salah'ın pasında topla buluşan Dju’nun ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Reus’un sağından ağlarla buluştu. 20
82. dakikada Saviolo’nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Reus’da kaldı.
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert
Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Mendy (Fabinho dk. 87), Folcarelli (Aral Şimşir dk. 71), Bouchouari (Pina dk. 71), Saviolo (Kuzey Akçay dk. 87), Mohamed Salah (Ozan Tufan dk. 71), Dju
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Muçi, Nwaiwu, Oğuzhan Ertem, Hakan Yılmaz
Teknik Direktör: Thomas Reis
Hearts: Reus, Borchgrevink (Kingsley dk. 45), McCart, Altena, Walcott, Braga (Kabore dk. 90), Magnusson, Guendouz (McPake dk. 75), Mato, Wilson (Williams dk. 75), Miller (Kerjota dk. 75)
Yedekler: Clark, Fulton, Pollock, Stevenson, Laurent Mendy
Teknik Direktör: Wouter Vrancken
Goller: Mohamed Salah (dk. 32 pen.) Dju (dk. 58) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Cabral (dk. 90) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Samet Akaydin (Trabzonspor), Miller, Borchgrevink, Wouter Vrancken (Teknik Direktör) (Hearts)
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