Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Futbol: UEFA Konferans Ligi

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert (Belçika)

        Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Cabral, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Salah, Dju

        Hearts: Reus, Borchgrevink (Dk. 44 Kingsley), Fagan-Walcott, McCart, Mato, Miller, Magnusson, Altena, Guendouz, Braga, Wilson

        Gol: Dk. 32 (Penaltıdan) Salah (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 9 Cabral, Dk. 38 Samet Akaydin (Trabzonspor), Dk. 11 Miller, Dk. 20 Borchgrevink (Hearts)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?

        Benzer Haberler

        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Hearts: 0 (İlk yarı)
        UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Hearts: 0 (İlk yarı)
        Trabzonspor-Hearts maçından notlar
        Trabzonspor-Hearts maçından notlar
        Trabzonspor-Hearts
        Trabzonspor-Hearts
        BilimFest Trabzon başladı
        BilimFest Trabzon başladı
        Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkika...
        Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkika...
        BilimFest Trabzon'da açılışı yapay zeka robot yaptı
        BilimFest Trabzon'da açılışı yapay zeka robot yaptı