Futbol: UEFA Konferans Ligi
Stat: Papara Park
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert (Belçika)
Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Cabral, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Salah, Dju
Hearts: Reus, Borchgrevink (Dk. 44 Kingsley), Fagan-Walcott, McCart, Mato, Miller, Magnusson, Altena, Guendouz, Braga, Wilson
Gol: Dk. 32 (Penaltıdan) Salah (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Cabral, Dk. 38 Samet Akaydin (Trabzonspor), Dk. 11 Miller, Dk. 20 Borchgrevink (Hearts)
TRABZON
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