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        Trabzonspor-Hearts maçından notlar

        UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'deki Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Trabzonspor-Hearts maçından notlar

        UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'deki Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçının ilk 11’ine göre kadroda önemli değişikliklere gitti.

        Reis, sağ bekte Pina'nın yerine Melih Kabasakal'a, stoperde Nwaiwu-Savic ikilisinin yerine Samet Akaydin-Cenk Özkaçar ikilisine görev verdi.

        Orta alanda Fabinho, Ozan ve Muçi üçlüsünün yerine Mendy, Folcarelli ve Bouchouari forma giydi. Sol kanat pozisyonunda ise Aral Şimşir'in yerine Saviolo ilk 11’de görev aldı.

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        Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçına göre ilk 11'de değişmeyen 4 oyuncu Onana, Cabral, Salah ve Dju oldu.

        Trabzonspor’da UEFA listesine bildirilen isimlerden Mustafa Eskihellaç, Umut Nayir, Savic, Onuachu ve Onuralp Çevikkan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

        - Folcarelli, 174 gün sonra

        Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, 174 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.

        Bordo-mavili takımda Avusturya kampında yeniden sakatlanan Folcarelli, bu sezon üç maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

        En son geçen sezon 2 Mayıs'ta Göztepe ile ligin bitimine iki hafta kala oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Folcarelli, 174 gün sonra yeniden 11’de görev aldı.

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        - Taraftar, stadı doldurdu

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

        Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada İskoç taraftarlar da misafir taraftar tribününün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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