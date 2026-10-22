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        Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde beyaz önlük heyecanı

        Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarına ilk adımı simgeleyen Beyaz Önlük Giyme Töreni, Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde beyaz önlük heyecanı

        Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarına ilk adımı simgeleyen Beyaz Önlük Giyme Töreni, Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

        Törene Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Kadakal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zihni Demirbağ, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törenin açılışında konuşan Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Kadakal, "Beyaz önlük bilimi, güveni, dürüstlüğü ve insanlığa hizmet idealini temsil eder. Ebelik ve hemşirelik; bilgi ve becerinin yanı sıra şefkat, sabır, empati ve etik değerlere bağlılık gerektiren vazgeçilmez mesleklerdir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sağlık hizmetlerinin merkezinde her zaman insan vardır. Meslek hayatınız boyunca bilginizi vicdanınızla, yetkinliğinizi insan sevgisiyle birleştirmenizi; etik ilkelere ve mahremiyete daima saygı göstermenizi bekliyoruz. Kıymetli ailelerimize emekleri için, akademisyenlerimize ise insan odaklı sağlık profesyonelleri yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Avrasya Üniversitesi olarak nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Gelecekte mesleğinize baktığınızda yalnızca başarılarınızla değil, dokunduğunuz hayatlar ve kazandırdığınız güvenle de gurur duymanızı diliyorum. Yolunuz açık, bilginiz güçlü, vicdanınız rehberiniz olsun" dedi.

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        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran ise "Beyaz önlük, sağlık çalışanları için sadece bir kıyafet değil; dürüstlük, nezaket, etik değerler ve insanlığa hizmeti temsil eden kutsal bir simgedir. Hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik, odyoloji, ergoterapi ve fizyoterapi gibi tüm alanlar insan sağlığına dokunan, toplumun refahını yükselten mesleklerdir. Sizler aldığınız eğitimle insanların hayatlarına dokunacak ve iyilik getireceksiniz. Bu yolculukta bilgi ve becerinin yanı sıra merhamet, anlayış ve sorumluluk duygusu taşımanız gerektiğini asla unutmamalısınız" diye konuştu.

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        Tören, akademisyenlerin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmesi ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

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