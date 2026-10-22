Trabzon'da bilim şenliği başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında "Bilimle Büyüyen Zihinler" mottosuyla düzenlenen Bilimfest Trabzon, Pazarkapı Yaşam Alanı’nda bugün başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Trabzon Valisi Tahir Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

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Törende konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, Trabzon’un bilim ve teknoloji alanında da öncü şehirlerden biri olması hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Trabzon, Anadolu’nun bütün şehirleri gibi pek çok özelliği ve değeri bünyesinde barındıran kadim bir şehirdir. Tarih, kültür, sanat, spor ve turizm şehridir. Ancak geçen yıl, 'Trabzon bundan sonra bilimin de merkezi olacak' diyerek yeni bir hedef ortaya koyduk ve bu hedef doğrultusunda yola çıktık. Çağımızın bilgi çağı olduğu, hakim güçlerin bilgiyle hükmettiği ancak insanlığın bu anlamda ağır bir sınav verdiği günümüzde, daha fazla bilgi üretmek, bilgiye erişimi artırmak ve bu bilgiyi teknolojiye dönüştürmek gibi bir zorunluluğumuz var. Çok şükür ki ülkemiz, kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, vizyonu ve liderliği sayesinde son 25 yılda bu alanda çok büyük adımlar atmıştır. Bilimin, bilginin ve ileri teknolojinin gücüyle Türkiye, savunma sanayisinde de önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bundan 25 yıl önce savunma ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80’inde dışa bağımlı olan ülkemiz, bugün savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 85’lere yükseltmiştir" dedi.

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"Yine bir Trabzonlu öncü rol üstlendi"

Başkan Genç, bilim ve teknolojinin Türkiye’nin tam bağımsızlık hedefi açısından büyük önem taşıdığını da ifade ederek "Bu vizyonun hayata geçirilmesinde yine bir Trabzonlu öncü rol üstlendi. Allah gani gani rahmet eylesin. Gece gündüz demeden, tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda İHA’ları, SİHA’ları ve KAAN’ı üretmek için ömrünü adayan bir Trabzonlunun katkılarıyla bu büyük dönüşüm gerçekleşti. Şehrimizin evladı Özdemir Bayraktar ağabeyimize bu vesileyle Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onun kıymetli evlatları, bu vizyonu daha ileriye taşıyan Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’a da şehrimize bu bilim merkezini kazandırdıkları için Trabzon adına teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

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Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ise Bilim Fest Trabzon’un çocukların ve gençlerin bilimle kurduğu bağı güçlendireceğini kaydederek "Güçlü bir geleceğin temeli, bugünü merak eden, sorgulayan ve kendini geliştiren çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesine dayanmaktadır. Bu nesli yetiştirmek için Türkiye Yüzyılı modelimizin ortaya koyduğu yaklaşımlar doğrultusunda hep birlikte canıgönülden çalışıyoruz. Bu konuda emek veren, destek sunan ve paydaşımız olan Trabzon Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç’e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. BilimFest Trabzon’un bu hedefe katkı sunmasını, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle kurduğu bağı güçlendirmesini, yeni keşiflere ve başarılara ilham vermesini diliyorum" şeklinde konuştu.

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Konuşmaların ardından festival alanındaki stantlar gezildi.

2224 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında kurulan 150 stantta bilim ve teknoloji alanında çeşitli etkinlikler, atölyeler, sergiler ve gösteriler gerçekleştirilecek. Festival alanında 102 açık hava atölyesi, 15 sergi ünitesi, 3 planetaryum gösterisi ve 9 bilim söyleşisi olmak üzere toplam 129 etkinlik düzenlenecek. BilimFest Trabzon süresince katılımcılar; bilim söyleşileri, deneysel atölyeler, bilimsel gösteriler, bilim şovları, planetaryum etkinlikleri, robot gösterileri, teknoloji sergileri, simülasyon uygulamaları ve interaktif bilim etkinlikleriyle buluşacak. Etkinliklerle özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgilerinin artırılması, bilimsel süreçleri deneyimlemeleri ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından tanımaları amaçlanıyor.